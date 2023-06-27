Aura Kasih Beri Tips Dekati Janda, Jomblo Tertarik Mencoba?

JAKARTA - Aura Kasih sudah 2 tahun menyandang status janda sejak bercerai dari bule Brasil bernama Eryck Amaral. Meski sempat mengaku punya pacar, namun dia belum juga memperkenalkan pria itu ke publik.

Kini, aktris berdarah Sunda itu justru membocorkan cara mendekati seorang janda seperti dirinya, terutama yang telah memiliki anak. “Dekati dulu anaknya baru ibunya. Seufrit tips mengejar janda,” ujarnya dalam unggahannya, pada 27 Juni 2023.

Bersama caption itu, dia mengunggah beberapa foto seksinya bersama sang buah hati, Arabella Amaral. Unggahan yang telah disukai lebih dari 112.000 kali itu menuai ragam komentar dari warganet.

“Cuma bisa jajanin anaknya Teh S*sri gula batu doang, gimana bisa mendekati mamanya?” kata akun @lemansvlmn. Akun @syaiful_luthfi menambahkan, “Sebenarnya, mudah mendekati anaknya. Masalahnya, gue bukan kelas emaknya.”

Kepada awak media pada Desember 2022, Aura Kasih mengaku, tak punya kriteria khusus terkait pasangannya kelak. Selain menerima sang putri, dia berharap, laki-laki itu bisa bertanggung jawab sebagai suami.