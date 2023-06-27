Dikira Akun Palsu, Ariel Tatum Mengaku Dibanned Tinder 3 Tahun Lalu

JAKARTA - Ariel Tatum memiliki pengalaman lucu ketika membuat akun di aplikasi kencan Tinder. Melalui akun Instagram Storynya, Ariel mengatakan jika dirinya pernah dibanned oleh Tinder sehingga tak bisa mengakses akunnya sendiri.

Bukan tanpa sebab, pasalnya banyak orang yang mengira jika akun miliknya disalah gunakan oleh orang lain, alias palsu. Alhasil, ia tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam unggahannya, Ariel tampak merepost sebuah unggahan yang berbicara soal swipe up akun Tinder yang memiliki profil bertuliskan sedang berada dalam masa terapi kesehatan mental. Mengingat, ia sendiri mengalami Borderline Personality Disorder alias gangguan mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perasaan.

"Aku belum pernah main aplikasi kencan, tapi aku pikir semua orang yang menulis 'sedang (masa) terapi' di profil mereka layak di-swipe right," bunyi postingan yang di re-gram oleh Ariel Tatum.

Sayangnya, bintang film Sayap-Sayap Patah ini mengatakan bahwa dirinya tak lagi bisa melakukan hal itu usai akunnya dibanned. Sebab, banyak orang yang tak percaya bahwa akun Ariel Tatum benar-benar diakses oleh dirinya sendiri.

"Itu aku, kalau nggak di-banned sama Tinder tiga tahun lalu karena banyak orang menjengkelkan ngelaporin akunku yang ngiranya itu palsu," kata Ariel Tatum, mengomentari postingan tersebut.

Lebih lanjut, perempuan 26 tahun ini mengatakan jika dirinya hanya ingin memiliki teman baru yang bisa diajak bertukar cerita.