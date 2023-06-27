Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berawal dari Iseng, Ayu Amalia Wijaya Tak Menyangka Bisa Jadi Influencer

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:30 WIB
Berawal dari Iseng, Ayu Amalia Wijaya Tak Menyangka Bisa Jadi Influencer
Ayu Amalia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Amalia Wijaya tak pernah menyangka jika dirinya akan menjadi seorang influencer. Bahkan ia mengaku menggunakan Instagram hanya untuk main-main sekaligus mengabadikan momen ketika ia tengah jalan-jalan.

Akan tetapi, unggahannya yang disertai banyak momen seru tersebut mendadak ramai. Bahkan, kini dirinya dianggap sebagai seorang influencer dan memiliki lebih dari 14 ribu pengikut di Instagram.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Ayu Amalia Wijaya? Ia adalah seorang pegawai perbankan di salah satu perusahaan ternama. Namanya pertama kali populer usai mengunggah momen di Instagram dan juga TikTok.

“Awalnya pakai akun Instagram hanya untuk main dan jalan-jalan. Tidak ada konsep mau ke mana alurnya,” ungkap Ayu Amalia.

Ayu Amalia

Menariknya, lama kelamaan Ayu Amalia mulai tertarik untuk membuat konten. Bahkan ia sempat mendaftarkan diri ke sebuah manajemen dan sering membagikan ulasannya terkait sebuah produk kecantikan di akun Instagram.

“Sejak banyak content creator membuat ulasan soal produk kecantikan alias skincare, aku tertarik. Lalu, daftar ke salah satu manajemen untuk endorse. Selang 8 bulan aku lolos,” paparnya.

“Dan aku akhirnya terpilih untuk endorsement produk. Seiring waktu banyak merek skincare yang mengajak aku jadi salah satu pengulas produk mereka. Bangga sih,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement