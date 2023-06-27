Berawal dari Iseng, Ayu Amalia Wijaya Tak Menyangka Bisa Jadi Influencer

JAKARTA - Ayu Amalia Wijaya tak pernah menyangka jika dirinya akan menjadi seorang influencer. Bahkan ia mengaku menggunakan Instagram hanya untuk main-main sekaligus mengabadikan momen ketika ia tengah jalan-jalan.

Akan tetapi, unggahannya yang disertai banyak momen seru tersebut mendadak ramai. Bahkan, kini dirinya dianggap sebagai seorang influencer dan memiliki lebih dari 14 ribu pengikut di Instagram.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Ayu Amalia Wijaya? Ia adalah seorang pegawai perbankan di salah satu perusahaan ternama. Namanya pertama kali populer usai mengunggah momen di Instagram dan juga TikTok.

“Awalnya pakai akun Instagram hanya untuk main dan jalan-jalan. Tidak ada konsep mau ke mana alurnya,” ungkap Ayu Amalia.

Menariknya, lama kelamaan Ayu Amalia mulai tertarik untuk membuat konten. Bahkan ia sempat mendaftarkan diri ke sebuah manajemen dan sering membagikan ulasannya terkait sebuah produk kecantikan di akun Instagram.

“Sejak banyak content creator membuat ulasan soal produk kecantikan alias skincare, aku tertarik. Lalu, daftar ke salah satu manajemen untuk endorse. Selang 8 bulan aku lolos,” paparnya.

“Dan aku akhirnya terpilih untuk endorsement produk. Seiring waktu banyak merek skincare yang mengajak aku jadi salah satu pengulas produk mereka. Bangga sih,” lanjutnya.