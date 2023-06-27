Ria Ricis dan Teuku Ryan Curi Start, Sudah Daftarkan Moana Sekolah Demi Dapat Bangku

JAKARTA - Teuku Ryan dan Ria Ricis berkomitmen menjadi orangtua yang baik. Mereka mempersiapkan anaknya, Cut Raifa Aramoana alias Moana, pendidikan yang berkualitas.

Buktinya, pasangan ini telah mengurus asuransi pendidikan sang buah hati. Bahkan, Moana yang kini usianya belum genap setahun, telah didaftarkan bersekolah.

"Pasti udah pemikiran orangtua semua (asuransi pendidikan anak), untuk kedepannya. Bahkan di berapa bulan (usia Moana) saya udah daftarin sekolah di Jakarta, untuk bisa dapat bangkunya aja,"jelas Teuku Ryan saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan baru-baru ini.

"Insya Allah, mohon doanya saja semoga Moana bisa lebih cepat untuk sekolah," sambungnya.

Lebih jauh, Teuku Ryan menceritakan, putrinya mengalami perkembangan cukup pesat. Kini Moana sendiri sudah mulai berjalan dan mampu untuk berdiri sendiri.