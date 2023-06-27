Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituduh Suami Berselingkuh, Cardi B: Aku Tak Beri Tubuhku ke Sembarang Orang

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |03:30 WIB
Dituduh Suami Berselingkuh, Cardi B: Aku Tak Beri Tubuhku ke Sembarang Orang
Cardi B murka dituding selingkuh oleh suami sendiri. (Foto: Instagram/@iamcardib)
A
A
A

NEW YORK - Rapper Cardi B menanggapi tudingan sang suami, Offset, yang menyebut dirinya tidur dengan pria lain. Klarifikasi itu diunggah rapper peraih Grammy itu lewat Twitter Spaces, pada 27 Juni 2023. 

“Pertama, aku mau bilang, kau tak bisa menuduhku melakukan sesuatu yang justru kau lakukan sendiri. Aku tahu, mudah bagimu melempar kesalahan. Tapi dengar guys, jangan dengarkan omongannya,” ujar Cardi B. 

Pelantun Money tersebut menegaskan bahwa tuduhan sang suami tidak benar. “Ayolah, aku ini Cardi B. Aku rasa, kau lupa aku siapa. Aku tidak memberikan tubuhku kepada sembarang orang. Aku ini bukan perempuan serampangan,” imbuhnya. 

Pelantun Bodak Yellow itu kemudian mengingatkan Offset untuk berhenti mengungkapkan hal tidak benar. “Berhentilah. Itu saja yang mau kukatakan padamu dan bersikaplah dengan serius,” tuturnya.

 Cardi B murka dituduh selingkuh oleh suami sendiri. (Foto: Instagram/@iamcardib)

Respons Cardi B tersebut merupakan jawaban dari tuduhan rapper 31 tahun itu yang menuduh sang istri berselingkuh. “Istriku berselingkuh dariku dan bercinta dengan pria lain,” ujar Offset dalam unggahannya yang kini telah dihapus.

