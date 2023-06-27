Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Main di 4 Film Layar Lebar, Isyana Sarasvati Semakin Tertarik Berakting

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:30 WIB
Main di 4 Film Layar Lebar, Isyana Sarasvati Semakin Tertarik Berakting
Isyana Sarasvati (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Isyana Sarasvati kini tak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi. Ia juga sering muncul di beberapa film layar lebar, dan mulai mengembangkan kariernya di dunia seni peran.

Setelah sering tampil untuk berakting, perempuan kelahiran Bandung ini mengakui jika dirinya sangat menyukai dunia akting. Oleh karenanya, ia ingin mencoba peruntungannya dengan kerap mengambil beberapa peran untuk semakin mengembangkan bakatnya.

"Kesannya sangat menarik karena aku dari dulu juga sangat tertarik seni peran ya, ada banget banyak adjustment yang harus dilakukanlah," jelas Isyana saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Bisa memerankan beberapa tokoh berbeda, istri dari Rayhan Mandira ini berharap jika dirinya dapat mengambil banyak pembelajaran dari karakter tersebut. Sehingga dapat memahami karakter manusia secara utuh.

Isyana Sarasvati

"Itu sesuatu yang membuat aku semakin tertarik untuk belajar di seni peran karena ternyata membuat aku juga lebih memahami manusia seutuhnya," paparnya Isyana.

"Karena kita harus memerankan orang lain jadi ada banyak hal yang dipelajari," tambahnya.

Halaman:
1 2
1 2
