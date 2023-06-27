Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Konten Kreator, Govin Zulhelmi Hasilkan Cuan dari Hobi Travelling

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:01 WIB
Jadi Konten Kreator, Govin Zulhelmi Hasilkan Cuan dari Hobi Travelling
Govin Zulhelmi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Konten kreator asal Medan, Sumatera Utara, Govin Zulhelmi, dikenal memiliki hobi travelling. Hal tersebut membuatnya mampu menghasilkan uang dari hobinya, dengan merintis karier sebagai konten kreator sejak 2019 silam.

Karier Govin sebagai kreator bermula ketika ia kerap mengabadikan momen perjalannya ketika travelling di akun YouTubenya. Dari sanalah ia mampu mendapatkan job hingga kerjasama dari beberapa brand ternama.

Menariknya, ia sampai bisa memiliki penghasilan sendiri untuk berlibur sekaligus ngonten di Kuala Lumpur. Semua itu didapatkannya lantaran ia kerap mendapatkan endorse, hingga pernah diminta untuk mereview beberapa produk dari brand-brand ternama di Indonesia.

"Hasilnya itu aku bisa memulai perjalanan ke kuala Lumpur Malaysia," jelas Govin.

Govin Zulhelmi

Tak hanya itu, Govin juga kerap membagikan tips dan trik bagaimana mendapatkan harga tiket serta penginapan murah. Hal itu tentunya menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk menyaksikan kontennya.

"Saya aktif mencari dan membanding semua aplikasi yang ada. Saya biasa mencari di waktu yang pas untuk dapat harga murah, karena penerbangan murah itu di tengah malam," paparnya.

Sebagai seorang solo traveller, Govin tentu ingin bisa mengeksplor Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan alam cukup indah. Tentunya dengan harga yang murah meriah.

