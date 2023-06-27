Lesti Kejora Menolak Jadi Guru Vokal untuk Rizky Billar, Kenapa?

JAKARTA - Aktor Rizky Billar mulai mengembangkan karier barunya sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Ia baru saja merilis single dan juga meresmikan label musiknya sendiri bernama Leslar Records.

Keputusan Billar bernyanyi dan mendirikan label adalah berkat dorongan sang istri, Lesti Kejora. Diketahui ibu satu anak ini memang sudah lebih dulu terjun ke dunia tarik suara.

"Sebenarnya ada unsur paksaan dan akhirnya kecemplung. Tapi akhirnya saya menikmati dan mulai," kata Rizky Billar saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan baru-baru ini.

"Ini bagian dari proses, mungkin saya tidak memiliki suara seindah istri saya, tapi pelan-pelan saya belajar improve skill saya," sambungnya.

Untuk mengasah kemampuan vokalnya, Billar sempat meminta Lesti menjadi gurunya. Namun, permintaannya itu ditolak sang istri hingga dia belajar vokal dengan guru lain.

"Sebenarnya saya sempat minta Lesti untuk ajari saya vokal, tapi dia enggak mau. Katanya karena dia enggak sabar orangnya," jelas Billar.