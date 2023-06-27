Luna Maya Ngaku Dilamar Banyak Cowok, Ternyata Ini Alasannya Belum Mau Nikah

JAKARTA - Artis Luna Maya membuat pengakuan yang mengejutkan. Pasalnya, mantan kekasih Ariel NOAH itu mengatakan pernah dilamar oleh banyak pria.

Hanya saja, Luna Maya menolak lamaran dari pria-pria tersebut. Sebab, Luna membocorkan masih betah berstatus single karena tak ingin asal-asalan menikah hanya karena ego dan nafsu semata.

BACA JUGA: Luna Maya Dapat Buket Bunga dari Maxime Bouttier Usai Menang Lagi Lagi Tenis

"Kalau gue mau nikah dari tahun lalu juga bisa gue kawin, kalau dilamar sih udah berapa orang lamar gue," ujar Luna Maya di YouTube Luna Maya, dikutip Senin (26/6/2023).

"(Bukan) yang penting gue ketahuan laku, yang penting gue kawin, biar semua orang tau," lanjutnya.