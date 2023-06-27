Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cuci Pakaian Sendiri tanpa ART, Sarwendah: Memudahkan Diri Sendiri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:57 WIB
Cuci Pakaian Sendiri tanpa ART, Sarwendah: Memudahkan Diri Sendiri
Sarwendah cuci baju sendiri (Foto: IG Sarwendah)
JAKARTA - Sarwendah dikenal sebagai ibu rumah tangga yang kerap tampil sederhana. Istri Ruben Onsu itu bahkan kerap terlibat langsung dalam urusan rumah tangga.

Selain memasak, Sarwendah juga lebih memilih mencuci pakaian sendiri tanpa melibatkan asisten rumah tangga (ART). Ibu tiga anak itu mengaku bahwa ia tidak ingin membuang-buang tenaganya untuk memarahi ART-nya.

 BACA JUGA:

Sarwendah

"Kadang kan kalau kita nyuruh orang terus minta bantuanlah, tapi ternyata bantuan itu malah membuat kita repot buat apa?” kata Sarwendah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Oleh karena itu, demi mempermudah aktivitasnya, mantan personel Cherrybelle ini memilih untuk mengerjakan semua sendiri.

“Jadi lebih baik memudahkan diri sendiri. Kalau aku sih lebih baik mengerjakan semuanya sendiri sebisa aku,” jelas Sarwendah.

"Kita meminimalisir kerjaan kita, meminimalisir emosi. Otomatis dong kalau kita minta tolong orang, tapi orang yang mengerjakan tidak sesuai dengan yang kita minta tolong otomatis kan kita ada rasa kecewa. Itu kan juga satu rasa emosi,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
