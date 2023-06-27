Populer di TikTok, Kalila Rifdaa Dipinang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Masuk ke Managementnya

JAKARTA - Selebgram sekaligus TikTokers, Kalila Rifdaa Stephanie, dilirik oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah untuk diajak bergabung ke management mereka. Kini, Kalila Rifdaa diketahui sudah bergabung dengan Viral Management milik Atta Halilintar, terhitung sejak 6 bulan lalu.

Awalnya, Kalila Rifdaa tengah menghadiri acara ulang tahun Fahmi Nur Muhammad. Di momen itu, ia pun bertemu dan langsung diajak bergabung oleh kedua orang tua dari Ameena Hanna Nur Atta.

Bersama Viral Management, pemilik akun TikTok @kalila2804 ini kerap bekerja sama membuat konten serta berkolaborasi bersama artis-artis yang bernaung di sana. Sebut saja, Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Krisdayanti, Thoriq Halilintar, Axel, hingga Fahmi. Bahkan ia juga sempat tampil di salah satu program televisi.

Lewat Viral Management Kalila mengaku bisa dekat dengan dan teman-teman yang lain hingga bekerjasama dalam pembuatan konten yang menarik. Mereka juga sering berkumpul untuk membuat konten dengan konsep yang lain daripada yang lain.

Selain membuat konten, mereka juga kerap berkumpul di kantor untuk mengerjakan job endorse yang lain bersama-sama. Menariknya, gadis 21 tahun asal Karawang Jawa Barat ini terbilang cukup sukses di usia muda lantaran membuka usaha butik yang diberi nama JKboutuque_bkk.

Meskipun memiliki usaha, Kalila tetap berusaha untuk profesional dengan kariernya di industri hiburan. Bahkan hal itu sengaja dilakukannya demi kedua orang tuanya.