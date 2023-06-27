Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Populer di TikTok, Kalila Rifdaa Dipinang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Masuk ke Managementnya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:35 WIB
Populer di TikTok, Kalila Rifdaa Dipinang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Masuk ke Managementnya
Kalila Rifdaa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram sekaligus TikTokers, Kalila Rifdaa Stephanie, dilirik oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah untuk diajak bergabung ke management mereka. Kini, Kalila Rifdaa diketahui sudah bergabung dengan Viral Management milik Atta Halilintar, terhitung sejak 6 bulan lalu.

Awalnya, Kalila Rifdaa tengah menghadiri acara ulang tahun Fahmi Nur Muhammad. Di momen itu, ia pun bertemu dan langsung diajak bergabung oleh kedua orang tua dari Ameena Hanna Nur Atta.

Bersama Viral Management, pemilik akun TikTok @kalila2804 ini kerap bekerja sama membuat konten serta berkolaborasi bersama artis-artis yang bernaung di sana. Sebut saja,  Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Krisdayanti, Thoriq Halilintar, Axel, hingga Fahmi. Bahkan ia juga sempat tampil di salah satu program televisi.

Lewat Viral Management Kalila mengaku bisa dekat dengan dan teman-teman yang lain hingga bekerjasama dalam pembuatan konten yang menarik. Mereka juga sering berkumpul untuk membuat konten dengan konsep yang lain daripada yang lain.

Kalila Rifdaa dan Viral Management

Selain membuat konten, mereka juga kerap berkumpul di kantor untuk mengerjakan job endorse yang lain bersama-sama. Menariknya, gadis 21 tahun asal Karawang Jawa Barat ini terbilang cukup sukses di usia muda lantaran membuka usaha butik yang diberi nama JKboutuque_bkk.

Meskipun memiliki usaha, Kalila tetap berusaha untuk profesional dengan kariernya di industri hiburan. Bahkan hal itu sengaja dilakukannya demi kedua orang tuanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement