Rina Nose Tanggapi Tuduhan Sering Tidur Bareng Sang Manajer

JAKARTA - Rina Nose punya jawaban sendiri ketika ada warganet yang menuding dirinya tidur dengan sang manajer. Tudingan itu terlihat dalam unggahan sang komedian di Insta Story, pada 24 Juni 2023.

“Sudah berapa kali tidur sama manajer?” komentar seorang warganet yang kemudian dijawab santai oleh Rina. “Tak terhitung. Pokoknya, sejak di dalam kandungan lah,” tutur sang komedian.

Rina Nose kemudian menambahkan, hal itu karena dirinya dan sang manajer, Abi Krisna, merupakan saudara kembar. Unggahan perempuan berdarah Sunda itu kemudian dibagikan ulang akun @keluargakecildijerman01 di TikTok.

Unggahan itu kemudian ramai dikomentari warganet. “Iya benar juga sih. Kan mereka saudara kembar ya,” ujar seorang warganet. Lainnya menuliskan, “Kembarannya ganteng, a*jir. Sholeh dan pendiam. Aku sering ketemu soalnya.”

Pengguna TikTok lainnya menuliskan, “Ternyata, banyak yang belum tahu kalau Teh Rina dan Abi saudara kembar.” Lainnya menambahkan, “Aku sih lebih penasaran dengan orang yang komentar.”