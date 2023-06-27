Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Persiapan Idul Adha 2023, Dinar Candy Borong Hewan Kurban Ratusan Juta

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |10:22 WIB
Persiapan Idul Adha 2023, Dinar Candy Borong Hewan Kurban Ratusan Juta
Dinar Candy. (Foto: Instagram/@dinar_candy)
JAKARTA - Disc Jockey (DJ), Dinar Candy, baru saja membeli hewan kurban yakni tiga ekor sapi senilai ratusan juta. Ia antusias menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Mantan kekasih Ridho Ilahi itu mengaku pembelian hewan kurban tahun ini sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan.

"Ada kemajuan dari segi ekonomilah. Alhamdulillah bisa kurban lagi," kata Dinar Candy saat ditemui awak media di Kawasan Cipondoh, Tangerang, Senin (26/6/2023).

"Bobotnya 580 kilo dapatnya. Kita belinya 3 sapi buat tahun ini," imbuhnya.

Nantinya, Dinar akan membagikan daging kurban ke warga yang kurang mampu di daerah rumahnya.

