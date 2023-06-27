Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Liliek Andriani Ungkap Kesulitan Berakting Bareng Bayu Skak di Lara Ati 2

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:50 WIB
Liliek Andriani Ungkap Kesulitan Berakting Bareng Bayu Skak di <i>Lara Ati 2</i>
Bayu Skak dan Liliek Andriani (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Lara Ati 2 siap menghibur penonton di salah satu platform live streaming. Mengusung genre loka-drama dan disutradarai oleh Bayu Skak, Liliek Andriani diketahui menjadi salah satu pemeran dalam sinetron ini.

Sebagai seorang penulis dan pengusaha yang baru pertama kali berakting, Liliek jelas merasa kesulitan. Bahkan ia sempat membeberkan kesulitan yang dihadapinya kala bermain dalam sinetron tersebut.

"Kesulitan jadi aktris, menghafal skrip karena sudah menginjak umur 50 tahun dan berhadapan dengan aktor yang berpengalaman seperti Bayu Skak, Tatjana Saphira, Keisya Levronka, Audya Ananta, Dono Pradana, dan lain-lain," ungkap Liliek Andriani.

Dalam Lara Ati 2, Liliek didapuk untuk berperan sebagai Bu Sherly, orang tua dari Kevin yang merupakan seorang pengusaha hotel. Bu Sherly nantinya akan menjodohkan putranya dengan Mey (Audya Ananta), yang merupakan anak dari sahabatnya.

Lara Ati

Meski merasa kesulitan berakting dan menghafal skenario, nyatanya Liliek tetap bisa tampil dengan baik. Ia pun membeberkan bagaimana dirinya sampai bisa menjalani akting dengan lancar.

"Bisa diatasi dengan membangun chemistry sebelum take syuting kayak ngobrol bareng, reading bareng, dan lain-lain. Juga alokasi waktu karena syuting itu mengambil lokasi di tempat yang berbeda-beda di Surabaya seperti Pantai Kenjeran, Tunjungan, Taman Bungkul, dan lain-lain. Juga banyak dipakai bahasa Suroboyoan karena mengangkat Kota Surabaya," papar Liliek.

"Ya agar lebih terlihat otentik dari wajah Jawa Timur, khususnya Ibu Kota-nya yakni Surabaya. Makanya Lara Ati diambil settingan di Peneleh," sambung Bayu Skak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
