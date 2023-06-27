Terungkap Alasan Angelina Jolie Tolak Bintangi Film Charlies Angels

LOS ANGELES – Angelina Jolie sudah populer saat film Charlie's Angels sedang dalam tahap pengembangan. Film seperti Lara Croft: Tomb Raider, The Bone Collector dan Girl, Interrupted membuat namanya menjadi terkenal.

Sudah banyak memenangkan Oscar, semakin mengukuhkan Jolie sebagai aktor papan atas. Dia memiliki kesempatan untuk menambahkan proyek komersial lain ke namanya dengan Charlie's Angels.

Namun film tersebut sudah mempunyai daftar nama bintang termasuk Lucy Liu, Drew Barrymore dan Cameron Diaz. Terlebih karena status Jolie sendiri pada saat itu, dia mungkin cocok dengan pemerannya lainnya. Pihak studio Charlie's Angels juga percaya, dan mencoba merekrut aktor tersebut.

"Ketika Columbia Pictures mengirimi saya naskah untuk film Charlie's Angels, mereka mengatakan ada tiga alasan saya harus melakukannya," kata Jolie kepada Premiere. “Mereka mengatakan tidak ada peran yang benar-benar bagus dan kuat untuk wanita, itu akan membuat saya menjadi bintang besar dan saya akan bersenang-senang dalam melakukannya.”

Angelina Jolie juga menambahkan, dirinya merasa sudah melakukan banyak film dengan karakter yang kuat dalam beberapa film terakhir.

“Semua peran saya sejauh ini di Gia, Wallace, Playing By Heart dan The Bone Collector adalah peran perempuan yang kuat. Gagasan menjadi bintang besar besar sama sekali tidak menarik bagi saya,” ucapnya.

Dirinya juga mengakui bahwa ada kualitas tertentu yang dimiliki naskah yang dia nikmati. Namun, dia pikir dia masih tidak cocok untuk cerita itu.

“Drew Barrymore dan Cameron Diaz sudah menjadi selebritas dan mereka akan bersenang-senang memalsukan gambar mereka dengan Charlie's Angels. Saya tidak pada titik itu dalam karir saya, jadi penonton tidak akan terlalu senang melihat saya berlarian dengan sepatu hak tinggi mengejar orang jahat dan mengibaskan rambut saya,” ungkap Jolie.

Jolie ternyata mencari pekerjaan yang lebih ringan setelah melakukan debutnya di film Girl, Interrupted. Walaupun berkat perannya tersebut, dia menerima banyak pengakuan dan pujian dalam film tersebut, tetapi dirinya menganggap hal itu melelahkan secara emosional.

Jolie sempat mengatakan bahwa, dia merasa Gone in 60 Seconds merupakan film yang akan cocok untuknya.

"Itu akan menjadi film menyenangkan saya dan saya akan bersenang-senang melakukannya dengan laki-laki," katanya.

Charlie's Angels mungkin juga dianggap sebagai film yang seru dan menyenangkan. Tetapi, mungkin yang menurut Jolie lebih menarik tentang film Nicolas Cage adalah tipe karakter yang akan dia mainkan.

“Saya membuat film ini untuk membumi karena karakter ini sangat, Anda tahu, tangannya berminyak. Dia punya dua pekerjaan. Dia tahu apa yang dia inginkan, hal-hal sederhana membuatnya bahagia. Dan dia sangat to the point, tidak ingin banyak. Hanya mencari tumpangan cepat dan itu akan membuatnya bahagia,” Jolie pernah mengatakan kepada Associated Press.

Pada kesempatannya dalam sebuah wawancara di tahun 1999 dengan Film Ink, Jolie juga mengaku kepopuleran dari film Charlie's Angels juga menghalangi dia dari proyek tersebut.

"Ditambah lagi, saya tidak ingin terlalu terekspos dengan berada di film yang sangat besar," katanya.