Cerita Josh Brolin Tolak Tawaran Bintangi Film Terminator Salvation

LOS ANGELES – Josh Brolin, belum lama dikabarkan, dia diberi kesempatan untuk membintangi salah satu sekuel film Terminator. Tetapi, dirinya menolak karena instingnya memberitahu, dia mungkin tidak cocok untuk fitur itu.

Brolin awalnya direncanakan bisa berperan dalam McG's Terminator Salvation yang tayang pada 2009 lalu, yang merupakan film keempat dalam franchise populer James Cameron. Namun berbeda dengan film Terminator lainnya yang bercerita di masa lalu dan sekarang, film McG lebih menonjolkan garis waktu masa depan.

Aktor yang terkenal perannya sebagai Batman, Christian Bale berperan sebagai peran utama, bernama John Connor. Dia berakting bersama pemeran lainnya, seperti Sam Worthington, Bryce Dallas Howard dan Anton Yelchin.

Banyak rumor bahwa Brolin diincar untuk mendapat bagian yang pada akhirnya akan pergi ke Worthington. Dalam wawancara di tahun 2010 yang dilakukan Brolin dengan Collider untuk Jonah Hex, Brolin mengonfirmasi bahwa dia sempat ditawari peran tersebut. Walaupun dia tertarik dengan naskahnya, dia merasa ceritanya bisa dibawa ke arah yang tidak diinginkan.

“Sepertinya saya telah ditawari film superhero atau Terminator atau film apa pun itu dan saya hanya pergi ahh. Jika itu benar-benar beresonansi, dan Terminator ketika saya membacanya, saya pikir itu benar-benar gelap dan keren dan menarik, tetapi kemudian saya tahu mereka bisa melakukannya dengan cara ini atau itu,” katanya.

Dalam wawancara yang muncul kembali yang dilakukan Brolin dengan MTV News, dia menawarkan sedikit lebih banyak wawasan tentang mengapa dia menolak film tersebut. Semuanya bermuara pada reaksi usus Brolin.

“Saya sangat menyukai naskahnya meskipun saya dengar bukan itu yang mereka filmkan. Yang saya baca sangat menarik dan gelap. Walaupun pada akhirnya saya tidak berpikir itu terasa benar,” ucapnya.

Brolin sempat menanyakan tentang keadaan Bale tentang peran tersebut dan setelah melakukan percakapan singkat dengan Christian Bale, Brolin pun tersadar bahwa instingnya untuk menghindari peran itu mungkin saja tindakan yang benar.

Selama bertahun-tahun membintangi film sci-fi tersebut, Bale mengaku bahwa Salvation tidak mencapai kesuksesan yang dinantikannya. Bale dan pembuat film McG berangkat untuk menghidupkan kembali waralaba kesayangan Cameron, tetapi pemenang Oscar mengakui bahwa mereka telah gagal.

Bale lalu menghubungkan penampilan film Salvation dengan pemogokan penulis yang sedang berlangsung saat itu. Tapi itu hanyalah salah satu gejala dari banyaknya yang mempengaruhi film tersebut.

“Itu adalah rangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan yang melibatkan pemogokan penulis, yang melibatkan Jonah Nolan, yang dapat tampil, dan benar-benar mulai menulis naskah yang bagus, tetapi kemudian dipanggil karena komitmen sebelumnya yang dia miliki,” ungkap Bale.

Banyak yang beranggapan kegagalan Salvation semakin sulit bagi Bale adalah tentang harga dirinya. Penggemar hingga penikmat film, menyarankan Bale untuk menghindari membintangi film tersebut. Namun, masukan dari mereka hanya membuat sang aktor termotivasi untuk bergabung dengan kru McG.

“Ada sisi buruk bagi saya, di mana orang mengatakan kepada saya bahwa, tidak mungkin di Bumi Tuhan saya harus mengambil peran itu, dan saya memikirkan hal yang sama,” katanya. “Tetapi ketika orang-orang mulai mengatakan itu kepada saya, saya mulai berkata, 'Oh benarkah? Baiklah, kalau begitu perhatikan ini.’ Jadi ada sedikit hal yang terlibat dalam pemilihan.”

