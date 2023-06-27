Sinopsis Film Arsenal, Ketika Mafia Menyelamatkan Adiknya yang Diculik

JAKARTA – Sinopsis film Arsenal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre thriller aksi direct-to-video yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Steven C. Miller dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Adrian Grenier dan John Cusack.

Film ini menceritakan tentang seorang mafia yang berusaha menyelamatkan saudara laki-lakinya yang telah diculik.

Film ini menerima banyak tinjauan positif maupun negatif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 4.0/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Arsenal

Mikey (Johnathon Schaech) dan adik laki-lakinya JP (Adrian Grenier) tumbuh kembangnya di jalanan dengan banyaknya kejahatan, bisbol, dan saudara laki-laki yang saling menjaga. Mikey melindungi JP saat dia menemui Paman Kayanya yang bunuh diri dengan senapan.

Kemudian, Mikey melihat Eddie telah menindas hingga membunuh seseorang yang melewatinya di belakang Arcade Games. Beberapa waktu lalu, Mikey memberikan pekerjaan memotong rumputnya kepada JP.

Beberapa puluh tahun kemudian, Mikey sudah menjadi dewasa, keluar dari penjara dan JP menjalankan perusahaan konstruksi yang sukses. Seorang detektif bernama Sal (John Cusack), teman JP yang memperingatkannya tentang Mikey yang terlibat narkoba.

Setelah itu, keluarga berencana merayakan piknik 4 Juli dengan Mikey, istrinya Vicki dan putrinya Alexis (Abbie Gayle), menjadi keluarga disfungsional, JP dan keluarganya menjadi klan Amerika normal. JP meminjamkan Mikey USD10 ribu untuk memasang kawat gigi untuk putrinya.

Namun, Mikey membeli obat untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat. Narkoba yang telah dibajak dengan Rusty sebagai tersangka utama. Mikey akhirnya kehilangan obat-obatan dan uangnya.

Mafia Sleezeball Eddie King (Nicolas Cage) bertemu dengan Mikey di sebuah klub, dan memutuskan untuk melakukan penculikan Mikey, dan Eddie menghubungi saudaranya JP menuntut uang tebusan USD350 ribu untuk membebaskan saudaranya.

JP dan Sal, menggunakan pengalaman jalanannya untuk mencari petunjuk membebaskan Mikey. Mereka melacak Rusty yang mengaku mencuri narkoba dan JP awalnya menolak untuk membayar.

Tiba-tiba saudara laki-laki Eddie datang dan menuntut Eddie untuk menghentikan rencana penculikannya tidak teratur. Eddie menghabiskan 3 tahun di penjara untuk saudaranya Buddy (Christopher Coppola) dan dia tidak menghargai campur tangan tersebut. Eddie dengan kejam dan brutal membunuh saudaranya, Buddy.

