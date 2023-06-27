Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Senangnya Terlibat di Film Petualangan Sherina 2, Isyana Sarasvati : Aku Ngefans Sejak Kecil

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:12 WIB
Senangnya Terlibat di Film Petualangan Sherina 2, Isyana Sarasvati : Aku Ngefans Sejak Kecil
Isyana Sarasvati terlibat di Petualangan Sherina 2 (Foto: IG Isyana)
JAKARTA - Isyana Sarasvati turut terlibat dalam film Petualangan Sherina 2. Isyana sangat senang dan tak menyangka karena terlibat dengan film garapan Mira Lesmana tersebut.

Pasalnya, ia merupakan penggemar berat film Petualangan Sherina yang tayang pada 2000 silam. Dengan terlibat langsung, ia menganggapnya sebagai sebuah penghargaan bagi dirinya.

"Karena sesuatu yang pas kecil kayak, aku main sama teman-teman meragain Sherina dan sekarang jadi bagian keluarga petualangan Sherina," ujar Isyana saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Aku senang banget dan enggak sabar buat teman-teman nonton bernostalgia bareng, fixed sih aku pasti nangis sih," tambahnya.

Tentunya sebagai penggemar, Isyana tak akan menolak ketika ditawari untuk membintangi sekuel Petualangan Sherina oleh Mira Lesmana selaku produser, dan Riri Riza sebagai sutradara.

Menurutnya, tawaran bermain di film Petualangan Sherina ini merupakan sesuatu keberuntungan bagi dirinya. Wajar, bila Isyana setuju untuk terlibat dalam film mengisahkan tentang petualangan Sherina (Sherina Munaf) dan Sadam (Derby Romero) menyusuri sungai di hutan dengan perahu kayu.

"Ini beneran diajak untuk menjadi keluarga dari Petualangan Sherina, sebuah film yang Isyana tumbuh bersama gitu ya. Nggak mungkin nolak sih, karena aku juga sangat beruntung dan tegang juga," jelas Isyana.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
