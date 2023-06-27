Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Rae Won, Gong Seung Yeon, dan Son Ho Jun Kembali Bintangi The First Responders 2

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |01:30 WIB
Kim Rae Won, Gong Seung Yeon, dan Son Ho Jun Kembali Bintangi <i>The First Responders 2</i>
Son Ho Jun, Gong Seung Yeon, dan Kim Rae Won kembali membintangi The First Responders 2. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Kim Rae Won, Son Ho Jun, dan Gong Seung Yeon dipastikan kembali membintangi The First Responders Season 2. Rencananya, drama itu akan tayang perdana pada Agustus mendatang.

Kim Rae Won akan kembali berperan sebagai detektif Jin Ho Gae, sementara Son Ho Jun dipercaya untuk menghidupkan lagi karakter Bong Do Jin, petugas pemadam kebakaran yang punya insting tajam dan sisi humanis yang besar.

Gong Seung Yeon juga kembali menghidupkan perannya sebagai Song Seol, tenaga paramedis yang dikenal supel dan kuat. Dengan kembalinya ketiga aktor tersebut, penonton berharap, chemistry mereka jauh lebih baik.

The First Responders. (Foto: SBS)

Serial The First Responders 2 akan bercerita tentang kerjasama tim yang lebih solid antara Pemadam Kebakaran, Kepolisian, dan National Forensic Service (NFS). Bersama mereka akan mengumpulkan bukti untuk memecahkan sebuah kasus.

Halaman:
1 2
