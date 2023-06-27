Advertisement
MUSIK

Jebolan Rising Star RCTI, Indah Aqila Debut Profesional

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |23:02 WIB
Jebolan Rising Star RCTI, Indah Aqila Debut Profesional
Indah Aqila (Foto: Ist)
JAKARTA - Indah Aqila, jebolan Rising Star Indonesia di RCTI akhirnya debut profesional di industri musik Indonesia. Indah Aqila memperkenalkan lagu bertajuk Cinta Tak Dibalas Cinta dibawah label JTE Music.

Single terbaru Indah Aqila, Cinta Tak Dibalas Cinta, bercerita tentang cinta yang tidak terbalaskan. Yang dimana seorang Wanita berharap bisa bahagia dan memiliki hubungan yang selayaknya dimiliki oleh sepasang kekasih, Namun yang terjadi hanya bertepuk sebelah tangan.

Lebih Dekat Personel Yovie & Nuno Terkini, Ada Jebolan Rising Star Indonesia 

Indah Aqila

"Si pria tidak merasa memiliki perasaan apapun terhadap si Wanita , karena itu si wanita selalu merasakan sakit yang mendalam atas setiap perbuatan yang dilakukan si pria dan berharap si pria bisa memposisikan diri seperti dirinya dan merasakan sakit yang sama," ujar Indah.

