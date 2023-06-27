Evelyn Nada Anjani dan Nadya Idol Kolaborasi Hibur Gen Z

JAKARTA - Evelyn Nada Anjani dan Nadya Idol berkolaborasi hibur Gen Z. Kolaborasi ini berlangsung dalam rangkaian acara Greyman ID sukses digelar di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Kegiatan yang diinisiasi salah satunya oleh QQ Pro Management makin terasa meriah ketika adanya performance dari DJ Evelyn, Steyer, dan Nadya Idol yang mampu mengguncang para pengunjung.

Kepiawaian dalam memainkan musik dan kemampuan menggabungkan berbagai genre, Evelyn, Steyer dan Nadya seakan menjadi magnet para pengunjung datang ke acara tersebut.

"Begitu bangga bisa menghibur pengunjung CFD di GBK ini. Pastinya penampilan single performance saya, maupun kolaborasi dengan Stayer dan Nadia, selain untuk menghibur pecinta musik, kami juga hendak mengirim signal bahwasanya musik itu berpotensi positif untuk hidup, sudah bukan zamannya menilai musik adalah sesuatu yang negatif untuk dikonsumsi oleh pikiran kita," ungkap DJ Evelyn.

DJ Evelyn, Stayer maupun Nadia merasa mantap mengedepankan kolaborasi dalam setiap project yang masuk ke mereka.