Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Evelyn Nada Anjani dan Nadya Idol Kolaborasi Hibur Gen Z

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |03:01 WIB
Evelyn Nada Anjani dan Nadya Idol Kolaborasi Hibur Gen Z
Evelyn Nada Anjani dan Nadya Idol (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Evelyn Nada Anjani dan Nadya Idol berkolaborasi hibur Gen Z. Kolaborasi ini berlangsung dalam rangkaian acara Greyman ID sukses digelar di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Kegiatan yang diinisiasi salah satunya oleh QQ Pro Management makin terasa meriah ketika adanya performance dari DJ Evelyn, Steyer, dan Nadya Idol yang mampu mengguncang para pengunjung.

BACA JUGA:

Cerai dari Evelyn Nada Anjani, Kekecewaan Terbesar Aming 

Evelyn Nada Anjani dan Nadya Idol

Kepiawaian dalam memainkan musik dan kemampuan menggabungkan berbagai genre, Evelyn, Steyer dan Nadya seakan menjadi magnet para pengunjung datang ke acara tersebut.

"Begitu bangga bisa menghibur pengunjung CFD di GBK ini. Pastinya penampilan single performance saya, maupun kolaborasi dengan Stayer dan Nadia, selain untuk menghibur pecinta musik, kami juga hendak mengirim signal bahwasanya musik itu berpotensi positif untuk hidup, sudah bukan zamannya menilai musik adalah sesuatu yang negatif untuk dikonsumsi oleh pikiran kita," ungkap DJ Evelyn.

DJ Evelyn, Stayer maupun Nadia merasa mantap mengedepankan kolaborasi dalam setiap project yang masuk ke mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/33/3085609/evelin_nada_anjani-5zk4_large.jpg
Evelin Nada Anjani, Mantan Istri Aming Murka Disebut Jualan karena Sepi Job oleh Stasiun Televisi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/07/33/2722723/go-internasional-evelyn-nada-anjani-nge-dj-di-jepang-bareng-nadya-almira-seneng-campur-bangga-XTLsDmr2K6.jpg
Go Internasional, Evelyn Nada Anjani Nge-DJ di Jepang Bareng Nadya Almira: Seneng Campur Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/09/33/2274932/berstatus-mantan-evelyn-anjani-ingin-berhubungan-baik-dengan-roy-kiyoshi-JoJxfOncKt.jpeg
Berstatus Mantan, Evelyn Anjani Ingin Berhubungan Baik dengan Roy Kiyoshi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/09/33/2274819/tak-ingin-ganggu-evelyn-nada-anjani-ingin-roy-kiyoshi-fokus-rehabilitasi-hioTDgbvdl.jpg
Tak Ingin Ganggu, Evelyn Nada Anjani Ingin Roy Kiyoshi Fokus Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/09/33/2274794/mulai-move-on-evelyn-nada-anjani-bahas-soal-nikah-28RYpQIIaC.jpg
Mulai Move On, Evelyn Nada Anjani Bahas Soal Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/08/33/2274712/punya-pacar-baru-evelyn-nada-anjani-mulai-bahas-pernikahan-PU6qoEZFJI.jpg
Punya Pacar Baru, Evelyn Nada Anjani Mulai Bahas Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement