Menparekraf Sandiaga Uno Apresiasi Kesuksesan Solois Buzar

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Menparekraf), Sandiaga Uno turut mengapresiasi kesuksesan solois muda M Abu Dzar Alfarisi alias Buzar. Penyanyi pendatang baru itu baru saja menyelesaikan Radio Tour di kota Bandung dimulai dari tanggal 19-20 Juni 2023.

"Saya Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan kabar baik kepada Buzar, akhirnya merilis lagu karangan keenam diciptakan Buzar bertajuk Crazy in Love sudah resmi tayang di YouTube," ujar Sandiaga Uno melalui keterangan resmi, Selasa (27/6/2023).

Sandiaga mengajak para pecinta musik di Tanah Air, turut mendukung serta mensupport karya-karya Buzar lainnya. Dalam beberapa bulan mendatang, Buzar bakal merilis sebuah mini album pada akhir 2023.

"Jangan lupa support karya-karya merdu yang lahir dari karya Buzar lainnya," tutup Sandiaga Uno.

Lagu Crazy in Love dirilis pada Januari 2023 lalu dan diciptakan sendiri oleh Buzar. Lagu tersebut mengisahkan tentang pengalaman pribadi Buzar yang sulit mematikan perasaan sayangnya kepada seseorang ia cintai.

“Lewat lagu ini saya ingin menggambarkan bagaimana rasanya membohongi diri sendiri atas perasaan saya kepada seseorang yang sangat saya cintai. Namun hal itu justru membuat saya semakin terbayang akan perasaan sesungguhnya,” ujarnya

