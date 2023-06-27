Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Diangkat Menjadi Jadi Duta Seni, Alfin Habib: Terima Kasih Amanahnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:01 WIB
Diangkat Menjadi Jadi Duta Seni, Alfin Habib: Terima Kasih Amanahnya
Alfin Habib menjadi duta seni (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Alfin Habib konsisten mengangkat budaya melayu. Dirinya bahkan mendapatkan predikat Lord of Melayu.

Tak cuma itu, Alfin Habib pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Diraja Kejeruan Metar Bilad Deli. Kini prestasi kembali ia torehkan. Alfin Habib mendapatkan gelar Duta Seni dan Budaya dari Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Wan Zuhendra Wakil Bupati Kepulauan Anambas menjelaskan Alfin Habib kini resmi menjadi Duta Seni dan Budaya. Alasannya karena Alfin Habib adalah salah satu sosok anak muda yang selalu mempertahankan serta memberikan informasi tentang Melayu pada umumnya kepada komunitas komunitas dan sebelumnya memperkenalkan melayu di dunia musik Indonesia.

Alfin Habib

"Alfin Habib sudah diangkat menjadi duta seni, ini amanah untuk Alfin," ujar Wan Zuhendra dalam Instagram Alfin Habib.

Alfin pun mengucapkan rasa syukur atas penobatan tersebut Dirinya merasa bangga sekaligus senang karena diberikan amanah tersebut.

"Masya Allah, terima kasih banyak kepada Pemerintahan @kabupatenkepulauananambas @wisata_anambas atas Amanah yang di berikan," jelasnya.

(aln)

