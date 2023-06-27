Ronan Keating Gelar Konser di Indonesia, Putri Ariani akan Jadi Tamu Spesial

JAKARTA - Ronan Keating akan menggelar konser bertajuk Epic Friday di Indonesia. Nantinya, penyanyi asal Irlandia itu akan menggelar konser pada 18 Agustus 2023 mendatang di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat.

Nantinya, musisi 46 tahun itu akan membawakan sejumlah lagu hits sepanjang kariernya di industri musik. Salah satunya lagu-lagu milik Boyzone.

"Ronan Keating merupakan musisi yang sangat berbakat dan memiliki suara yang sangat khas. Konser ini akan menjadi kesempatan istimewa untuk para penggemar setianya menikmati deretan everlasting hits nya," ungkap, co-Founder Warna Warni Entertainment, Effendy Gunawan, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (27/6/2023).

"Kami sangat bangga bisa mendatangkannya ke Jakarta untuk menggelar sebuah Epic Friday bagi para fans nya di Indonesia," sambungnya.

Acara yang diselenggarakan Color Asia Live dan Warna Warni Entertainment itu disebut-sebut akan menjadi suguhan spesial tahun ini.

"Untuk Show kali ini Ronan akan membawa semua musisinya untuk memastikan memberikan pertunjukan yang berbeda dan spektakuler," beber Michael Linardi, Co-Founder Color Asia Live.

BACA JUGA: Ungu hingga Ndarboy Gank Siap Goyang Madiun di Konser Spektapora

Tak hanya itu, konser Ronan Keating sendiri akan melibatkan penyanyi muda berbakat asal Indonesia yakni, Putri Ariani. Rencananya, remaja 17 tahun itu akan naik panggung sebagai tamu spesial dalam konser tersebut.

"Sangat-sangat sulit (ketika mengundang Putri Ariani). Tapi puji Tuhan waktunya bisa bertepatan setelah Putri Ariani dipanggil pak Presiden untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya," papar Effendy Gunawan.