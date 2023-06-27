Jared Leto Tak Sabar Tampil di Soundrenaline 2023

JAKARTA - Thirty Seconds to Mars dipastikan tampil di Soundrenaline 2023 yang akan digelar di Carnaval Ancol, Jakarta Utara pada 2 sampai 3 September 2023. Aktor sekaligus vokalis Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, mengaku antusias untuk menyapa para fans di Indonesia.

"Halo Jakarta, saya sangat bersemangat untuk bisa bermain di Jakarta tahun ini, kami cinta kalian sampai jumpa, kata Jared Leto dalam sebuah video singkat, Selasa (27/6/2023).

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, juga menceritakan proses negosiasi pihaknya dengan manajemen Thirty Seconds to Mars untuk manggung di Indonesia.

Pihak promotor juga harus menyesuaikan jadwal syuting Jared Leto yang tengah berlangsung di Kanada.

"Akhirnya kita putuskan 'oke Jared, elo main aja dan berangkat aja ke Jakarta, kita bayar deh privat jet elo' dia lagi syuting sebenarnya di Kanada. Terus kita bilang 'Elo langsung aja pake privat jet elo ke Jakarta, kita pulangin lagi elo nanti untuk syuting' jadi lamanya diproses itu," tutut Ravel.

Ravel kemudian menjanjikan konsep berbeda dari gelaran Soundrenaline sebelumnya.

"Kita bakal punya lima stage, ada dua main stage, dua second stage, dan satu mini stage. Tema yang kita usung sebenernya gue nggak mau kasih tahu dulu, kenapa orang harus datang ke sini, karena menurut gue Soundrenaline bukan festival satu-satunya, tapi penonton akan merasakan feel berbeda ketika datang ke Soundrenaline sebenarnya," papar Ravel.