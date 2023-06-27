Soundrenaline 2023 Siap Digelar, Hadirkan Thirty Seconds to Mars hingga The Cash

JAKARTA - Soundrenaline 2023 siap digelar pada 2 hingga 3 September 2023 di Sirkuit Carnaval Ancol, Jakarta Utara. Ravel Entertainment selaku promotor pun sudah mengumumkan line up fase kedua.

Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment mengaku bangga bisa kembali menggelar Soundrenaline tahun ini. Pihaknya juga menjanjikan konsep spesial untuk gelaran tahun ini.

"Soundrenaline menurut gue festival keren yang dibuat 20 tahun lalu, festival yang selalu punya progres untuk langkah nyata kedepan. Gue bangga banget ngejalanin festival Soundrenaline," kata Ravel Junardy dalam jumpa persnya di Kawasan, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

"Kalau kita melihat Soundrenaline 2022 kita nggak pernah bisa lupa sama suasana dan ambience-nya," sambungnya.

Ravel menyebut Soundrenaline 2023 mengusung tema The Voice of To Progress. "Menurut gue tema ini buat elo yang selalu ingin punya progres dari semua yang elo kerjain, yang nggak cuma diam, dan nyata. Jadi itu yang selalu kita tuangkan buat semua festival yang Ravel Entertainment buat," ujarnya.

Pihak promotor kemudian membeberkan line up Soundrenaline 2023 lainnya yang siap naik panggung seperti Thirty Second to Mars, Explosions In The Sky, Turnover, hingga The Devil Wears Prada.

Sementara itu, Soundrenaline 2023 juga menghadirkan musisi kenamaan Tanah Air seperti The Cash, Endah n Rhesa, The Panturas, hingga Amigdala.

"Kita bakal punya lima stage, ada dua main stage, dua second stage, dan satu mini stage. Tema yang kita usung sebenernya gue nggak mau kasih tahu dulu, kenapa orang harus datang ke sini, karena menurut gue Soundrenaline bukan festival satu-satunya, tapi penonton akan merasakan feel berbeda ketika datang ke Soundrenaline sebenarnya," lanjut Ravel.

"Kita pengin memperluas venue kita, itu lah progres dari 2022 dan 2023, kalau ditanya kapasitasnya gue juga bingung, kurang lebih target kita 20.000 per harinya," tutupnya.