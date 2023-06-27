Aespa Berhasil Gelar Konser Pertamanya di Indonesia, Dengarkan Gratis Semua Lagu Aespa di TREBEL

JAKARTA - Debut pada tahun 2020, girlband Aespa beranggotakan empat orang yaitu Karina, Ning Ning, Winter, dan Giselle ini akhirnya melakukan konser tur mereka yang pertama sejak adanya pandemi beberapa waktu lalu. Tak hanya di Asia, ternyata Aespa juga akan menggelar tur di beberapa negara di Eropa juga lho! Konser bertajuk aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK: HYPER LINE’ in Jakarta berhasil tampil meriah di ICE BSD Tangerang 24 Juni 2023 dan disaksikan sebanyak 5000 penonton di dalamnya.

Dipromotori oleh Dyandra Global, konser dibuka dengan lagu Girls, aespa terus tampil memanas dengan lagu-lagu baru mereka seperti Aenergy, I’ll Make You Cry, dan Savage secara bergiliran dan membuat MY (sebutan untuk fans mereka) semakin berteriak histeris di dalamnya. Tak lupa, mereka juga membawakan lagu jempolan mereka seperti Next Level, Black Mamba, I’m Unhappy, dan lagu terbaru mereka yakni Spicy.

Tidak hanya para MY yang bersemangat, personil aespa juga memberikan komentar positif untuk konser pertama mereka di Indonesia melalui akun Instagram mereka, “Terima kasih MYne ❤️🤍”.

Lalu pada postingan selanjutnya mereka juga menyatakan sangat terharu dengan penonton yang selalu mengikuti alunan musik dengan semangat dan hafal dengan lagu-lagu mereka, “Aespa successfully wrap up the sold-out concert in Indonesia! The chorus + roar of crowds create Spicy’ energy. Gimana nih MY, jadi berharap ada encore concert di Indonesia lagi nggak nih?

Ingin mengoleksi lagu-lagu dan album Aespa dengan GRATIS & LEGAL? Download aplikasi musik TREBEL di App Store/Play Store, lalu download lagu aespa dengan GRATIS, dan dengarkan secara OFFLINE kapanpun kamu mau.

Lagu dan Album AESPA lainnya di aplikasi TREBEL Musik yang siap didownload gratis dan didengarkan tanpa internet!