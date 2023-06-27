Asila Maisa Ingin Tetap Bernyanyi, Meski Sempat Kena Mental Gegara Dihujat

JAKARTA - Asila Maisa merupakan seorang penyanyi muda yang mulai dikenal luas oleh masyarakat. Akan tetapi di awal kemunculannya, anak dari presenter Ramzi ini sempat dihujat netizen lantaran gaya bernyanyinya yang dianggap berlebihan.

Meski mencoba untuk tidak memperdulikan komentar netizen, gadis 19 tahun ini mengaku kalau dirinya sempat merasa frustasi. Bahkan ia tampak syok melihat komentar yang ditulis oleh netizen atas penampilannya.

“Aku sempat ada down saat itu, kalau comment yang bikin nangis nggak ada, tapi secara keseluruhan aja sempat down," beber Asila Maisa saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Meski kerap dihujat, Asila menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berhenti dari mimpinya menjadi seorang penyanyi. Pasalnya, setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri saat bernyanyi.

Atas dasar itu, Asila optimis tetap fokus mengembangkan diri di dunia tarik suara. Meskipun, ia diterpa kritikan-kritikan pedas dari kalangan warganet.

"Setiap orang punya seleranya masing-masing, setiap orang juga punya ciri khasnya masing masing,” jelasnya Asila.

BACA JUGA: Asila Maisa dan Misellia Tampil Memukau di VKustik Anjungan Sarinah

"Karena balik lagi, ini yang aku suka dan aku nggak mau berhenti bermimpi. Aku nggak berhenti lakuin apa yang aku suka cuma karena ada banyak kontra diluar. Jadi, aku mau terus tetap jalan," sambungnya.

Lebih jauh, Asila sadar bahwa perjalanan karier musiknya masih terbilang baru. Sehingga tak dapat dipungkiri, jika ia mendapatkan tantangan berat, termasuk harus menghadapi kritikan dari netizen.