HOME CELEBRITY TV SCOOP

Iiihhh Serrreemm Episode 5, Ketika Kado Ulang Tahun Berujung Teror

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |12:35 WIB
Iiihhh Serrreemm Episode 5, Ketika Kado Ulang Tahun Berujung Teror
Series Iiihhh Serrreemm (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Serial Iiihhh Serrreemm telah tayang di Vision+ dengan genre horor dan komedi yang mengundang adrenalin, namun menghibur. Dengan episode baru yang hadir setiap minggunya, serial Iiihhh Serrreemm bisa ditonton melalui link ini.

Iiihhh Serrreemm disutradarai Harry Dagoe, serta menampilkan berbagai aktor dan aktris cilik berbakat asal Indonesia seperti Alleyra Fakhira sebagai Calista, Yassien Omar sebagai Bintang, Yusuf Özkan sebagai Kelvin, dan masih banyak lagi.

Episode kelimanya yang berjudul Boneka Hantu menceritakan sosok Calista yang baru saja menerima sebuah boneka gadis kecil sebagai hadiah ulang tahunnya. Ia sangat senang dengan boneka itu, dan seringkali menghabiskan waktu bermain dengannya.

Iiihhh Serrreemm

Sayangnya, beberapa kejanggalan terjadi semenjak boneka itu ada di rumah Calista, hingga suatu saat, ia melihat boneka itu terbang dengan sendirinya. Ternyata, boneka itu merupakan boneka hantu.

Untuk menghentikan teror boneka tersebut, seorang dukun pun dipanggil ke rumah Calista, namun, ada beberapa hal yang janggal dari dukun itu.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kisah lengkapnya di Vision+ originals Iiihhh Serrreemm eksklusif di Vision+!

Iiihhh Serrreemm akan dirilis dengan total 8 episode yang diperbarui setiap minggunya. Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan untuk menonton seluruh episodenya, Anda bisa berlangganan paket Vision+.

