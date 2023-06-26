Ajang Paling Bergengsi, Video Content Creator Awards 2023 Hadir Kembali

JAKARTA - Setelah dua tahun berturut-turut sukses menggelar penghargaan bagi insan kreatif digital, tahun ini GTV sebagai home of entertainment kembali menghadirkan VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023. Jika sebelumnya kamu sering menikmati konten-konten menarik yang telah dibuat oleh para kreator, ini saatnya kamu tunjukkan dukungan kamu dengan cara:

1. Download & buka aplikasi RCTI+

2. Pilih banner VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023

3. Baca syarat & ketentuan

4. Pilih kategori & nominasi pilihanmu

5. Periode voting : 26 Juni – 11 Juli 2023

Mulai tanggal 26 Juni – 11 Juli 2023, kamu bisa dukung konten kreator favorit kamu di RCTI+ setiap hari, berikut daftar lengkap kategori untuk VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023:

1. KATEGORI CONTENT CREATOR KULINER TERFAVORIT

Bobon Santoso

Hobby Makan (Evan & Tiwi)

Mgdalenaf

Omay Farida Nurhan

Tanboy kun

2. KATEGORI CONTENT CREATOR KECANTIKAN TERFAVORIT

Janes CS

Jharna Bhagwani

Nanda Arsyinta

Rachel Goddard

Tasya Farasya

3. KATEGORI CONTENT CREATOR OTOMOTIF TERFAVORIT

Fitra Eri

Garasi Drift

Mas Wahid

Motomobi

Ridwan Hanif

4. KATEGORI CONTENT CREATOR SATWA TERFAVORIT

Alshad Ahmad

Audrey A King Of The Jungle

Irfan Hakim

Lucky Hakim

Panji Petualang

5. KATEGORI CONTENT CREATOR MISTERI TERFAVORIT

Ewing HD

Frislly Herlind

Jurnal Risa

Kisah Tanah Jawa

Nessie Judge

6. KATEGORI CONTENT CREATOR TALKSHOW TERFAVORIT

Close The Door (Deddy Corbuzier)

Curhat Bang (Denny Sumargo)

Gk Hebat (Kaesang Pangarep)

Podcast Warung Kopi (Has Creative)

Vindes

7. KATEGORI SELEBRITI TERFAVORIT

Baim Wong & Paula

Raffi Ahmad & Nagita Slavina

The Onsu Family

Sule

The Hermansyah A6

8. KATEGORI CONTENT CREATOR MUSIK TERFAVORIT

Happy Asmara

Lyodra

Mahalini

Tiara Andini

Tri Suaka & Nabila Maharani

9. KATEGORI CONTENT CREATOR DIGITAL TERFAVORIT

Atta Halilintar

Fadil Jaidi

Fuji

Ria Ricis

Windah Basudara

10. KATEGORI CONTENT CREATOR DANCE TERFAVORIT

Aida Fitri

Invasion Dance Crew

Mulyadi (Cimulmemeww)

Sandrina Azzahra

Step By Step Id (Natya & Rendy)