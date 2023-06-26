Ajang Paling Bergengsi, Video Content Creator Awards 2023 Hadir Kembali

JAKARTA - Setelah dua tahun berturut-turut sukses menggelar penghargaan bagi insan kreatif digital, tahun ini GTV sebagai home of entertainment kembali menghadirkan VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023. Jika sebelumnya kamu sering menikmati konten-konten menarik yang telah dibuat oleh para kreator, ini saatnya kamu tunjukkan dukungan kamu dengan cara:
1. Download & buka aplikasi RCTI+
2. Pilih banner VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023
3. Baca syarat & ketentuan
4. Pilih kategori & nominasi pilihanmu
5. Periode voting : 26 Juni – 11 Juli 2023
Mulai tanggal 26 Juni – 11 Juli 2023, kamu bisa dukung konten kreator favorit kamu di RCTI+ setiap hari, berikut daftar lengkap kategori untuk VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023:
1. KATEGORI CONTENT CREATOR KULINER TERFAVORIT
Bobon Santoso
Hobby Makan (Evan & Tiwi)
Mgdalenaf
Omay Farida Nurhan
Tanboy kun
2. KATEGORI CONTENT CREATOR KECANTIKAN TERFAVORIT
Janes CS
Jharna Bhagwani
Nanda Arsyinta
Rachel Goddard
Tasya Farasya
3. KATEGORI CONTENT CREATOR OTOMOTIF TERFAVORIT
Fitra Eri
Garasi Drift
Mas Wahid
Motomobi
Ridwan Hanif
4. KATEGORI CONTENT CREATOR SATWA TERFAVORIT
Alshad Ahmad
Audrey A King Of The Jungle
Irfan Hakim
Lucky Hakim
Panji Petualang
5. KATEGORI CONTENT CREATOR MISTERI TERFAVORIT
Ewing HD
Frislly Herlind
Jurnal Risa
Kisah Tanah Jawa
Nessie Judge
6. KATEGORI CONTENT CREATOR TALKSHOW TERFAVORIT
Close The Door (Deddy Corbuzier)
Curhat Bang (Denny Sumargo)
Gk Hebat (Kaesang Pangarep)
Podcast Warung Kopi (Has Creative)
Vindes
7. KATEGORI SELEBRITI TERFAVORIT
Baim Wong & Paula
Raffi Ahmad & Nagita Slavina
The Onsu Family
Sule
The Hermansyah A6
8. KATEGORI CONTENT CREATOR MUSIK TERFAVORIT
Happy Asmara
Lyodra
Mahalini
Tiara Andini
Tri Suaka & Nabila Maharani
9. KATEGORI CONTENT CREATOR DIGITAL TERFAVORIT
Atta Halilintar
Fadil Jaidi
Fuji
Ria Ricis
Windah Basudara
10. KATEGORI CONTENT CREATOR DANCE TERFAVORIT
Aida Fitri
Invasion Dance Crew
Mulyadi (Cimulmemeww)
Sandrina Azzahra
Step By Step Id (Natya & Rendy)