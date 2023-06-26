Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Zulfa Maharani Ungkap Tantangan Bintangi Series Vision+ Candy Caddy

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |06:50 WIB
Zulfa Maharani Ungkap Tantangan Bintangi Series Vision+ <i>Candy Caddy</i>
Zulfa Maharani ungkap tantangan jadi caddy dalam Candy Caddy. (Foto: Aldhi/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Zulfa Maharani mengungkapkan tantangan yang dihadapinya untuk berperan sebagai Yasmin dalam series terbaru Vision+, Candy Caddy. Salah satunya, dia harus mengikuti pelatihan khusus menjadi caddy

“Ternyata, menjadi caddy tidak sesederhana itu. Ada workshop dan praktik lapangan yang harus kita jalani bareng caddy asli,” katanya saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, belum lama ini. 

Peran sebagai seorang caddy dalam series tersebut menjadi semakin menantang karena sebelumnya Zulfa Maharani tak familiar dengan profesi tersebut. Namun setelah mendalami peran, sang aktris mengaku kagum dengan profesi caddy

“Lewat series ini, aku jadi tahu persis apa peran caddy di lapangan. Ternyata, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kurang mendapat perhatian dari masyarakat,” tuturnya.

Series Candy Caddy bertutur tentang Yasmin yang menjajal pekerjaan sebagai caddy demi mendapatkan penghasilan tambahan. Namun ternyata, menjadi caddy tak semudah yang dibayangkannya. 

Konferensi pers series Candy Caddy di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 23 Juni 2023. (Foto: Aldhi/MNC Portal Indonesia)

Meski harus menghadapi berbagai tantangan, namun lewat pekerjaan itu Yasmin bermimpi menjadi pegolf profesional. Cerita series ini disajikan menghibur dengan drama dan humor segar di setiap episodenya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement