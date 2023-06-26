Zulfa Maharani Ungkap Tantangan Bintangi Series Vision+ Candy Caddy

JAKARTA - Zulfa Maharani mengungkapkan tantangan yang dihadapinya untuk berperan sebagai Yasmin dalam series terbaru Vision+, Candy Caddy. Salah satunya, dia harus mengikuti pelatihan khusus menjadi caddy.

“Ternyata, menjadi caddy tidak sesederhana itu. Ada workshop dan praktik lapangan yang harus kita jalani bareng caddy asli,” katanya saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Peran sebagai seorang caddy dalam series tersebut menjadi semakin menantang karena sebelumnya Zulfa Maharani tak familiar dengan profesi tersebut. Namun setelah mendalami peran, sang aktris mengaku kagum dengan profesi caddy.

“Lewat series ini, aku jadi tahu persis apa peran caddy di lapangan. Ternyata, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kurang mendapat perhatian dari masyarakat,” tuturnya.

Series Candy Caddy bertutur tentang Yasmin yang menjajal pekerjaan sebagai caddy demi mendapatkan penghasilan tambahan. Namun ternyata, menjadi caddy tak semudah yang dibayangkannya.

Meski harus menghadapi berbagai tantangan, namun lewat pekerjaan itu Yasmin bermimpi menjadi pegolf profesional. Cerita series ini disajikan menghibur dengan drama dan humor segar di setiap episodenya.