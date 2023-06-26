Alasan Arya Vasco Tertarik Bintangi Series Vision+ Candy Caddy

JAKARTA - Aktor tampan Arya Vasco merupakan salah satu pemeran utama dalam series Candy Caddy yang dirilis Vision+, pada 23 Juni 2023. Dia berperan sebagai Ray, pegolf yang terlahir di keluarga berada.

“Jadi dari kecil, Ray sudah diarahkan orangtuanya menjadi pegolf profesional. Karena itu, ayahnya sering memperkenalkan lapangan golf di beberapa kota kepada Ray," ujarnya saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Hingga suatu hari, Ray bertemu dengan seorang caddy bernama Yasmin (Zulfa Maharani) di lapangan golf. "Dari perkenalan itu kemudian tumbuh romance di antara mereka," tutur Arya Vasco menambahkan.

Lalu apa yang membuat sang aktor tertarik untuk membintangi series tersebut? Ternyata, alasan utamanya karena Candy Caddy bercerita tentang seluk beluk dunia golf.

"Ini series pertama yang memperlihatkan seperti apa dunia golf itu. Jadi sesuatu yang baru juga untuk orang Indonesia. Pas pertama melihat skenarionya saja aku sudah tertarik," kata sang aktor menambahkan.

Meski sempat mengalami kendala selama proses syuting, namun Arya Vasco berharap, Candy Caddy bisa diterima baik oleh masyarakat, khususnya bagi pencinta olahraga golf. Dia juga berharap, series tersebut dapat meluruskan stigma negatif terkait profesi caddy.

Pernyataan tersebut, diamini Thaleb Wirachman, Head of Original Content Production Vision+ yang mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengangkat profesi caddy dalam series tersebut.