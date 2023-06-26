Kata Haji Faisal soal Kelanjutan Hubungan Fadly Faisal dan Rebecca Klopper

JAKARTA - Haji Faisal akhirnya angkat bicara soal hubungan asmara putranya, Fadly Faisal dan Rebbeca Klopper. Belakangan ini, ia diisukan putus dari Becca usai hebohnya kasus video syur beberapa waktu lalu.

Saat ditemui di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023), Haji Faisal mengaku tidak ingin terlibat dalam urusan anak-anaknya. Sehingga ia memilih untuk tidak berkomentar apapun terkait masalah tersebut.

"Kalau hubungan pacarannya, saya nggak terlalu jauh, sudah kandas atau tidak," ujar Haji Faisal kepada awak media.

Kendati telah diceritakan oleh Fadly, suami Dewi Zuhriati itu enggan menggali lebih mendalam soal hubungan asmara mereka. Menurutnya, persoalan itu merupakan urusan Fadly sendiri.