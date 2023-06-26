Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Bekti Ajak Rujuk Aldila Jelita: Malu Malu Mau

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:41 WIB
Indra Bekti Ajak Rujuk Aldila Jelita: Malu Malu Mau
Indra Bekti dan Aldila Jelita. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Indra Bekti mengungkapkan respons dari Aldila Jelita saat diminta untuk rujuk. Presenter kelahiran 28 Desember 1977 itu mengaku kalau sang mantan istri masih malu-malu menanggapinya.

"Responsnya sih malu-malu mau," tutur Indra dalam tayangan YouTube Star Story, Senin (26/6/2023).

Walau terkesan sangat ingin sekali rujuk, namun Indra Bekti masih harus memperbaiki diri. Mengingat hingga kini dia dan Aldila Jelita masih mencoba intropeksi masing-masing.

"Kalau bisa sih, karena kita masih saling memperbaiki diri, intropeksi diri, insya-Allah kalau masih dikasih kesempatan sama Allah kenapa tidak," ujar Indra Bekti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108683/ibu_indra_bekti_meninggal_dunia-c0n6_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/33/3079603/indra_bekti_dan_dilla_jelita-HOCe_large.jpg
Umrah Bareng, Indra Bekti Berharap Pernikahan dengan Aldilla Jelita Semakin Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005059/jadi-mc-di-lamaran-indra-bekti-doakan-rencana-pernikahan-chand-kelvin-dan-dea-sahirah-dfCm3FTGvd.jpg
Jadi MC di Lamaran, Indra Bekti Doakan Rencana Pernikahan Chand Kelvin dan Dea Sahirah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2987012/indra-bekti-dan-aldila-jelita-tolak-tambah-anak-usai-rujuk-000dCysIU1.jpg
Indra Bekti dan Aldila Jelita Tolak Tambah Anak Usai Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2958258/indra-bekti-mulai-berbisnis-untuk-jaga-jaga-jika-mendadak-sepi-job-5Ppcs8Sl5R.jpg
Indra Bekti Mulai Berbisnis untuk Jaga-Jaga Jika Mendadak Sepi Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954141/kondisi-membaik-indra-bekti-tetap-rutin-minum-obat-darah-tinggi-I4vNOol9GU.jpg
Kondisi Membaik, Indra Bekti Tetap Rutin Minum Obat Darah Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement