Indra Bekti Ajak Rujuk Aldila Jelita: Malu Malu Mau

JAKARTA - Indra Bekti mengungkapkan respons dari Aldila Jelita saat diminta untuk rujuk. Presenter kelahiran 28 Desember 1977 itu mengaku kalau sang mantan istri masih malu-malu menanggapinya.
"Responsnya sih malu-malu mau," tutur Indra dalam tayangan YouTube Star Story, Senin (26/6/2023).
Walau terkesan sangat ingin sekali rujuk, namun Indra Bekti masih harus memperbaiki diri. Mengingat hingga kini dia dan Aldila Jelita masih mencoba intropeksi masing-masing.
"Kalau bisa sih, karena kita masih saling memperbaiki diri, intropeksi diri, insya-Allah kalau masih dikasih kesempatan sama Allah kenapa tidak," ujar Indra Bekti.