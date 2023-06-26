Indra Bekti Ajak Rujuk Aldila Jelita: Malu Malu Mau

JAKARTA - Indra Bekti mengungkapkan respons dari Aldila Jelita saat diminta untuk rujuk. Presenter kelahiran 28 Desember 1977 itu mengaku kalau sang mantan istri masih malu-malu menanggapinya.

"Responsnya sih malu-malu mau," tutur Indra dalam tayangan YouTube Star Story, Senin (26/6/2023).

BACA JUGA: Indra Bekti Selalu Selipkan Doa agar Bisa Rujuk dengan Aldila Jelita

Walau terkesan sangat ingin sekali rujuk, namun Indra Bekti masih harus memperbaiki diri. Mengingat hingga kini dia dan Aldila Jelita masih mencoba intropeksi masing-masing.

"Kalau bisa sih, karena kita masih saling memperbaiki diri, intropeksi diri, insya-Allah kalau masih dikasih kesempatan sama Allah kenapa tidak," ujar Indra Bekti.