HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Caca Tengker Peluk Erat Jeje Govinda, Warganet Beri Dukungan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:44 WIB
Caca Tengker Peluk Erat Jeje Govinda, Warganet Beri Dukungan
A
A
A

JAKARTA - Aksi Caca Tengker memeluk Jeje Govinda viral di media sosial. Momen hangat pertemuan dua adik ipar Raffi Ahmad itu membuat warganet turut bahagia.

Pasalnya, rumah tangga Jeje kini diterpa isu miring. Saat ini, publik sedang dihebohkan dengan dugaan perselingkuhan sang istri, SS.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @zaaahhh14, mulanya Caca Tengker memberikan pelukan kepada SS. Kemudian dia beralih memeluk erat Jeje.

Setelah berpelukan, mereka tampak berbincang kecil. Terlihat senyuman menghiasi wajah Jeje dan Caca.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
