HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Tessa Mariska yang Viral Berkat Lagu Loneliness Milik Putri Ariani

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:47 WIB
Profil Tessa Mariska yang Viral Berkat Lagu <i>Loneliness</i> Milik Putri Ariani
A
A
A

JAKARTA - Artis Tessa Mariska kini sedang jadi sorotan. Videonya ketika menyanyikan potongan lagu Loneliness milik Putri Ariani dalam sebuah wawancara mendadak viral.

Seketika, aksi Tessa malah jadi bahan guyonan warganet, menyebut penggalan lirik yang dinyanyikannya adalah 'yu brik mai hart brik mai hof'. Netizen bahkan jadi lupa dengan nada asli lagu Loneliness.

Siapa sebenarnya Tessa Mariska? Berikut ini Okezone hadirkan profilnya, dilansir dari berbagai sumber.

Tessa Mariska lahir pada 12 Juni 1978. Ia merupakan mantan penyanyi dangdut yang memulai kariernya di era 1990-an.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
