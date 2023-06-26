Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Tangga Adem Ayem, Ini Rahasia Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati

Selvianus , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:00 WIB
Rumah Tangga Adem Ayem, Ini Rahasia Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati
Ibnu Jamil. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati, sejauh ini jarang diterpa isu miring sejak resmi menikah pada 30 Januari 2021.

Saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023), Ibnu Jamil menceritakan, ia dan istrinya selalu saling mendukung dan terbuka satu sama lain. Hal itu yang meminimalisir munculnya permasalahan dalam rumah tangga.

"Yang jelas kami berdua harus saling support, Ririn pasti tahu, kalau saya orang yang sangat ekspresif. Pokoknya kami melakukan apa yang kami suka, saya nggak pernah maksa Ririn untuk jadi ini dan dia juga nggak maksa saya juga," ujar Ibnu Jamil kepada awak media.

"Kami jadi diri masing-masing, yang penting saya tahu Ririn nggak suka dan Ririn juga gitu sebaliknya. Kami nggak ada settingan dan kami terbuka aja," sambungnya.

Dengan sama-sama saling komitmen dan terbuka satu sama lain, bintang film Ali & Ratu Ratu Queens ini menyakini, bakal jauh dari godaan-godaan apapun.

Halaman:
1 2
