HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Porsi Makan Melly Goeslaw jadi Sorotan, Netizen: Cuma Menggelitik Lambung

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |23:00 WIB
Melly Goeslaw. (Foto: Instagram/@melly_goeslaw)
JAKARTA - Melly Goeslaw baru-baru ini membagikan porsi makannya melalui unggahan Instagramnya. Setelah operasi bariatrik, sang musisi memang mengalami perubahan pola makan.

Dari unggahannya, terlihat piring dengan motif berwarna biru yang dilengkapi sajian nasi serta lauk. Hal yang disoroti adalah porsi makanannya sangat sedikit.

"Porsi makan siangku," tulis Melly melengkapi unggahannya.

Unggahan Melly dibagikan ulang oleh akun gosip @pembasmi.kehaluan.reall. Netizen menghujani berbagai komentar soal porsi makan pelantun I Just Wanna Say I Love You itu.

"Kalo gue makan segitu, cacing diperut gue bisa demo besar-besaran," komentar netizen.

"Ya ampun, gue makan segitu cuma menggelitik lambung," komentar netizen lainnya.

