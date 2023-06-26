Selena Gomez Unfollow Zayn Malik dan Gigi Hadid, Fans Heboh

LOS ANGELES - Selena Gomez kembali bikin heboh penggemar. Baru-baru ini, publik menyadari pelantun 'Lose You To Love Me' ini telah meng-unfollow sejumlah selebritis Hollywood, termasuk Zayn Malik.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (26/6/23), Selena diketahui tak lagi mem-follow penyanyi sekaligus mantan personel One Direction, Zayn Malik. Dilihat dari kolom following-nya, tak ada lagi akun Zayn Malik di daftar orang-orang yang ia ikuti.

Kejadian ini turut disorot akun Twitter, @ThePopTingz yang menyadari aksi Selena berhenti mengikuti sosial media para selebritis Hollywood ini.

Tak cuma Zayn, beberapa selebritis lainnya juga di-unfollow oleh mantan kekasih Justin Bieber ini. Selena tak lagi mem-follow akun Instagram Gigi Hadid, Bella Hadid, hingga Dua Lipa. Tak ada lagi akun Instagram ke empat selebritis itu di following Selena Gomez.

Aksi Selena Gomez ini sontak menghebohkan para penggemar. Apalagi penyanyi 31 tahun itu belum lama mem-follow Zayn, yakni pada awal tahun 2023 ini.

Aksi Selena itu berbarengan dengan isu Selena dan Zayn yang disebut-sebut menjalin asmara. Namun, tak ada konfirmasi mengenai hubungan mereka. Hingga Selena memutuskan untuk meng-unfollow Zayn Malik.