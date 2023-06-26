Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Glenn Fredly Nyanyi Bareng Istri dan Anak di Konser Bikin Netizen Ikut Mewek

Yusuf Emar , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:27 WIB
Momen Glenn Fredly Nyanyi Bareng Istri dan Anak di Konser Bikin Netizen Ikut Mewek
Mutia Ayu dan Gewa (Instagram)
JAKARTA - Konser bertajuk ‘25 Years of Music’ untuk mengenang karya-karya Glenn Fredly sukses digelar pada Sabtu (24/6/2023).

Dalam konser yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta itu, sosok mendiang Glenn Fredly dihadirkan kembali dalam bentuk hologram.

Sederet musisi sekaligus sahabat Glenn Fredly turut hadir mengisi acara, seperti yakni Trio Lestari, Yura Yunita, Dewi Persik, Andmesh, Rossa, Kaka Slank, dan masih banyak lagi termasuk sang istri Mutia Ayu serta putrinya, Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

Sebelum konser dimulai, Mutia Ayu sempat menuliskan pesan yang menyentuh untuk mendiang Glenn Fredly dalam Instagramnya.

Glenn Fredly dan Mutia Ayu (Twitter)

"Hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi Ayah nya Gewa @glennfredly309, tentunya bukan hanya Glenn tapi bagi kami berdua, Gewa dan Aku, semoga hari ini semesta memegang erat penuh tangan dan pundak ku dengan Rahmatnya," tulisnya dalam akun @mutia_ayuu.

Dalam konser tersebut, Mutia Ayu hadir dengan balutan busana hitam untuk berduet dengan mendiang sang suami. Dirinya turut serta mengajak Gewa di atas panggung saat menyanyikan lagu 'Itu Saja'.

Halaman:
1 2
