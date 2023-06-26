Stephen Chow Gelar Audisi Shaolin Women's Soccer, Syaratnya Enggak Boleh Jelek!

HONG KONG - Aktor Stephen Chow mengumumkan rencana penggarapan film Shaolin Women’s Soccer. Kabar baik itu diungkapkan sang aktor untuk merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada 22 Juni 2023.

Proyek baru ini merupakan lanjutan dari film populer Shaolin Soccer yang dibintangi Chow, pada 2001. “Harapanku tahun ini adalah menghabiskan waktu dengan banyak perempuan cantik untuk membintangi Shaolin Women’s Soccer,” katanya.

Stephen Chow kemudian membeberkan kriteria aktris yang akan berperan dalam film tersebut. “Para aktris yang ikut audisi harus: muda, cantik, cerdas, sedikit berisi, dan ATLETIS. Intinya, jangan jelek dan jangan pernah mengirim foto editan,” imbuhnya.

Aktor 61 tahun itu mengungkapkan, audisi untuk mendapatkan pemeran Shaolin Women’s Soccer tersebut terbuka untuk semua aktris dari berbagai negara. Semakin banyak yang ikut audisi, maka akan semakin baik.

BACA JUGA: Shin Min Ah Digaet Bintangi Drama Because I Want No Loss

Unggahan sang aktor kemudian ramai dikomentari warganet. Aktris Hong Kong Ya Hui berkomentar, “Sepertinya, aku bisa menendang bola.” Aktor Malaysia, Shaun Chen menambahkan, “Selamat ulang tahun. Tapi bisakah aku ikut audisi?”

Aktor asal Singapura, Wang Lei juga terlihat meramaikan kolom komentar Stephen Chow. “Bisakah transgender ikut audisi?” Sementara Edison Chen menuliskan, “Bolehkah aku menjadi salah satu aktris dalam film itu?”