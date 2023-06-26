Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pekan Gembira Ria Vol 5, Musisi Reggae hingga Koplo Ajak Healing ke Bekasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:56 WIB
Pekan Gembira Ria Vol 5, Musisi Reggae hingga Koplo Ajak <i>Healing</i> ke Bekasi
Pekan Gembira Ria (PGR) Vol 5. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA -Festival musik Pekan Gembira Ria (PGR) Vol 5 siap digelar di Gladiator Arena, Bekasi, mulai dari 12 sampai 13 Agustus 2023.

Berbeda dari konsep sebelumnya, Pekan Gembira Ria kali ini mengusung tema 'Healing Seru Nan Unik' dengan mengundang sejumlah musisi reggae, ska, hingga koplo.

"Melihat animo masyarakat yang membludak di PGR 1 sampai 4, kami memilih aliran Ska, Reggae, dan Koplo sebagai sajian utama," jelas Welly Wijaya selaku promotor dari PT Semua Pasti Gembira dikutip dari keterangan resminya Sabtu, (24/6/2023).

Di hari pertama, panggung megah PGR akan menampilkan sederet grup beraliran Ska dan Reggae seperti Monkeyboots, Momonon, serta Dhyo Haw yang tentu bakal membawakan salah satu lagu andalannya berjudul Ada Aku di Sini.

Tak hanya itu, musisi Tony Q Rastafara juga dipastikan tampil di Pekan Gembira Ria hari pertama. Diketahui, pelantun Republik Sulap tersebut rela terbang dari Australia untuk menyapa fans fanatiknya.

Musisi yang akrab disapa Om Tony itu juga berjanji menggubah aransemen jingle PGR bernuansa Reggae khusus untuk performance di Gladiator Arena, Bekasi.

