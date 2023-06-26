Putri Ariani Persembahkan Lagu Karya Sunan Kalijaga untuk Sri Sultan Hamengku Buwono X

YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengundang mengundang Putri Ariani, peraih Golden Buzzer dalam America's Got Talent (AGT) ke kantornya, kompleks Kepatihan Yogyakarta. Bersama dengan ibunya, Reni Alfianti dan ayahnya Ismawan Kurnianto diterima di Gedong Wilis, Senin (26/6/2023).

Sekira pukul 10.15 WIB, Putri Ariani dan keluarganya tiba di kompleks Kepatihan Yogyakarta dengan mengendarai mobil MPV keluaran VW yang disopiri oleh ayahnya sendiri, Ismawan Kurnianto. Dengan mengenakan setelan baju putih hitam dan jilbab hitam, Putri Ariani langsung masuk ke Gedhong Wilis.

BACA JUGA: Putri Ariani akan Tampil di Konser Musik Langit Benderang Sebelum Semi Final AGT 2023

Sekitar 30 menit, pemilik nama Ariani Nisma Putri ini berbincang dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Usai keluar dari Gedong Wilis, Putri kemudian didaulat untuk menyanyi. Dua lagu dia nyanyikan Loneliness dan yang kedua Lir-ilir.

"Lagu lir-ilir ini saya persembahkan khusus untuk Pak Sultan," ujar Putri.

Setelah itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan piagam penghargaan kepada Putri. Gubernur juga memberikan bantuan uang pembinaan sebesar Rp 50 juta kepada Putri.

Ditanya mengenai lagi yang dibawakan oleh Putri, Sri Sultan mengaku berterima kasih dengan persembahan lagu tersebut. Namun untuk lagu Lir-ilir, Sultan mengaku jika lagu tersebut bukan pesanan dia.

"Itu spontan dari dia. Bukan permintaan saya itu," ujarnya.

Putri sendiri mengaku sengaja mempersembahkan lagu Lir-ilir tersebut untuk Sultan karena lagu tersebut memiliki pesan yang sangat mendalam dari para leluhur. Lagu Lir-ilir ini juga mengandung banyak pesan dalam bahasa Jawa.

"Lagu itu pesan dari Sunan Kalijaga. Saya memilih lagu Jawa juga untuk melestarikan Bahasa Jawa," tambahnya.

BACA JUGA: