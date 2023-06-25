Daftar Pemenang Ambyar Awards 2023, Happy Asmara Borong Trofi

MOJOKERTO - MNCTV sukses menggelar Ambyar Awards 2023 di Mojokerto, Jakarta Timur, pada 24 Juni 2023. Ajang penghargaan tersebut disaksikan oleh lebih dari 50.000 warga Mojokerto.

Perolehan trofi pada Sabtu malam itu didominasi oleh pedangdut muda Happy Asmara yang membawa pulang tiga trofi: Penata Musik Ambyar Terbaik (bersama JF Pro), Lagu Patah Hati Terambyar, dan Video Klip Ambyar Terbaik.

Sementara penyanyi pendatang baru Wahidarjo memboyong dua trofi: Kolaborasi Terambyar (bersama Farel Prayoga) dan Penyanyi Pria Ambyar Terbaik. "Alhamdulillah, atas izin Allah, aku bisa membawa dua penghargaan," ujarnya antusias.

Wahidarjo dalam pidato kemenangannya menambahkan, "Aku bisa menang karena terus konsisten dalam berkarya. Karena itu, aku berterima kasih kepada manajemen, orangtua, serta penggemar yang selalu mendukung dan memberikan vote untuk aku."

Selain dua penyanyi tersebut, inilah daftar lengkap pemenang Ambyar Awards 2023:

1.Kolaborasi Terambyar: Wahidarjo feat Farel Prayoga

2.Penata Musik Ambyar terbaik: JF Pro-Kembang Wangi (Happy Asmara)

3.Duo/Trio/GroupTerambyar: Gildcoustic

4.Lifetime Achivement: Cak Diqin

5.Penyanyi Cover Lagu Terambyar: Niken Syalindri feat Lala Atila

6.Video Klip Ambyar Terbaik: Ita Aprilia-Kembang Wangi (Happy Asmara)

7.Lagu Patah Hati terambyar: Kembang Wangi-Happy Asmara

8.Pendatang Baru Terambyar: Laila Ayu

9.Penyanyi Pria Ambyar Terbaik: Wahidarjo

10.Penyanyi Wanita Ambyar Terbaik: Safira Inema