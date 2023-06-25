Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Pemenang Ambyar Awards 2023, Happy Asmara Borong Trofi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |18:58 WIB
Daftar Pemenang <i>Ambyar Awards 2023</i>, Happy Asmara Borong Trofi
Daftar Pemenang Ambyar Awards 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

MOJOKERTO - MNCTV sukses menggelar Ambyar Awards 2023 di Mojokerto, Jakarta Timur, pada 24 Juni 2023. Ajang penghargaan tersebut disaksikan oleh lebih dari 50.000 warga Mojokerto.

Perolehan trofi pada Sabtu malam itu didominasi oleh pedangdut muda Happy Asmara yang membawa pulang tiga trofi: Penata Musik Ambyar Terbaik (bersama JF Pro), Lagu Patah Hati Terambyar, dan Video Klip Ambyar Terbaik. 

Sementara penyanyi pendatang baru Wahidarjo memboyong dua trofi: Kolaborasi Terambyar (bersama Farel Prayoga) dan Penyanyi Pria Ambyar Terbaik. "Alhamdulillah, atas izin Allah, aku bisa membawa dua penghargaan," ujarnya antusias.

Wahidarjo dalam pidato kemenangannya menambahkan, "Aku bisa menang karena terus konsisten dalam berkarya. Karena itu, aku berterima kasih kepada manajemen, orangtua, serta penggemar yang selalu mendukung dan memberikan vote untuk aku."

Wahidarjo dan Farel Prayoga raih penghargaan Kolaborasi Terambyar dari Ambyar Awards 2023. (Foto: MNCTV)

Selain dua penyanyi tersebut, inilah daftar lengkap pemenang Ambyar Awards 2023:

1.Kolaborasi Terambyar: Wahidarjo feat Farel Prayoga 

2.Penata Musik Ambyar terbaik: JF Pro-Kembang Wangi (Happy Asmara) 

3.Duo/Trio/GroupTerambyar: Gildcoustic 

4.Lifetime Achivement: Cak Diqin 

5.Penyanyi Cover Lagu Terambyar: Niken Syalindri feat Lala Atila

6.Video Klip Ambyar Terbaik: Ita Aprilia-Kembang Wangi (Happy Asmara) 

7.Lagu Patah Hati terambyar: Kembang Wangi-Happy Asmara 

8.Pendatang Baru Terambyar: Laila Ayu 

9.Penyanyi Pria Ambyar Terbaik: Wahidarjo 

10.Penyanyi Wanita Ambyar Terbaik: Safira Inema 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/598/3166084/ambyar_awards_2025-nWVw_large.jpg
Ambyar Awards 2025, Ajang Penghargaan Insan Dangdut Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/33/3036430/kenal_dari_ambyar_awards_gilga_sahid_yakin_akan_menikahi_happy_asmara-qJuy_large.jpg
Kenal dari Ambyar Awards, Gilga Sahid Yakin akan Menikahi Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/205/3036400/daftar_lengkap_pemenang_ambyar_awards_2024-X9JC_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Ambyar Awards 2024, Gilga Sahid Raih 2 Piala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/598/3035719/ambyar_awards_2024-8D3Q_large.jpeg
Besok Malam, MNCTV Gelar Ambyar Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/598/3032609/dukung_dan_vote_jagoanmu_di_ambyar_awards_2024-GrkI_large.jpg
Dukung dan Vote Jagoanmu di Ambyar Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/598/2836523/malam-ini-mnctv-gelar-ambyar-awards-2023-live-dari-mojokerto-MPJDUx6K2e.jpg
Malam Ini, MNCTV Gelar Ambyar Awards 2023 Live dari Mojokerto
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement