Para Juri Bikin Kejutan di Babak Terakhir Audisi Indonesia's Got Talent

JAKARTA - Indonesia's Got Talent (IGT) membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki bakat dari berbagai usia dan daerah. Tiap tahunnya, masih menjadi ajang primadona bagi talenta-talenta mancanegara untuk tampil.

Di babak terakhir audisi, IGT kedatangan paskibra cilik asal Cirebon yang datang dengan harapan mencetak prestasi untuk sekolah dan ingin membangun gerbang sekolahnya.

Cerita mereka menyentuh Rossa hingga dia ingin membantu membangun gerbang untuk sekolah tersebut.

Ada juga dua ekor anjing yang dilatih Audrey Nangoy. Penampilan lucunya berhasil mencuri hati Reza Arap.

Peserta lain yaitu Fatamorgana dari Manado juga berhasil membuat para juri terpesona dengan penampilan karakternya yang mirip dengan robot. "Apa yang kalian suguhkan itu cukup kuat, aku suka sama konsep-konsep yang aneh gini" ujar Ivan.

Juri lalu memberikan kejutan yang belum pernah terjadi. Mereka diketahui sudah memakai kesempatan Golden Buzzer-nya, namun para juri memutuskan untuk memberikan satu lagi untuk talenta yang layak mendapatkannya, siapakah peserta tersebut ?

Saksikan Indonesia's Got Talent hari Minggu, 25 Juni 2023 dan Senin, 26 Juni 2023 pukul 18.00 hanya di RCTI!

(ltb)