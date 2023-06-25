Fuji Siapkan Langkah Hukum Usai Rugi Miliaran Rupiah karena Rekan Kerja

JAKARTA - Kabar tak mengenakan dari Fujianti Utami alias Fuji. Adik mendiang Bibi Ardiansyah ini bikin heboh setelah mengaku dirugikan mantan rekan kerjanya.

Dalam postingan terbarunya, Fuji nampak menggandeng kuasa hukum Sandy Arifin untuk menangani kasus ini. Pasalnya, Fuji sempat mengaku dirinya mengalami kerugian hingga miliaran Rupiah.

“Bismillah ya bang,” tulis Fuji.

Selain itu, Fuji juga curhat mengenai keresahan hatinya terkait kerugian yang ia alami. Ia mengatakan dirinya sudah tak bisa lagi tinggal diam sehingga memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

“Aku percaya hukum karma, tapi semakin lama aku sabar dan diam malah semakin menambah banyak korban,” ungkapnya.

“Di sini aku belajar, gak semua orang bisa dikasih hati. Harus dikasih pelajaran biar tahu diri,” tambahnya.

Selain itu, mantan kekasih Thariq Halilintar ini juga menjawab dugaan netizen yang menganggapnya sering marah-marah. Fuji mengaku kejadian ini cukup mengenai psikis dan mentalnya.

“Pantesan lu dulu suka moodyan, emosian, sabar ya sayang,” kata seorang netizen.

“Kena mental, bener sih ngaruh banget ke psikis aku,” jawab Fuji.