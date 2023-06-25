Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Renaga Tahier Tak Akui Anaknya Hingga Disebut Keponakan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |00:01 WIB
Klarifikasi Renaga Tahier Tak Akui Anaknya Hingga Disebut Keponakan
Renaga Tahier klarifikasi tak akui istri dan anak (Foto: IG Renaga)
JAKARTA - Renaga Tahier akhirnya angkat bicara terkait tudingan tak mengakui istri dan anaknya. Anak dari Ferdy Element ini pun menegaskan jika dirinya tak bermaksud untuk tidak mengakui anak dan istrinya apalagi sampai menelantarkannya.

Renaga menyebut jika dirinya telah berkomitmen untuk tak mengumbar urusan keluarga ke khalayak ramai atau mengekspos keluarganya ke dunia hiburan tempatnya berkarir.

"Sebenarnya bukan nggak mau mengakui juga, saya memang tidak mau melibatkan keluarga kecil saya ke entertainment," kata Renaga Tahier saat menggelar konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Renaga Tahier

Renaga kembali menegaskan jika dirinya membenarkan adanya pernikahan dan mengakui istrinya yang telah dinikahinya sah secara negara dan agama. Meski demikian, Renaga mengaku jika dirinya memang masih perlu banyak belajar untuk menjalani kehidupan pernikahan yang baru dijalaninya ini.

"Bukan tidak mau mengakui, saya punya istri, sah secara negara juga. Kemarin itu hanya salah paham. Namanya keluarga baru. Saya juga masih belajar untuk berkeluarga," sambungnya.

Dalam kesempatan itu pula, Renaga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak bermaksud untuk tak mengakui putrinya,Keisya Alisia Tahier hingga beredar rumor jika anaknya itu disebutkan sebagai keponakan dalam sebuah sesi live TikTok.

Ia pun mengklarifikasi bahwa seseorang yang sempat disebutnya sebagai keponakan itu memang benar keponakannya, bukan anak kandungnya yang tidak diakui sehingga disebut sebagai keponakan seperti yang dituduhkan.

"Jadi gini, itu di rumah. Ada anak kecil juga, datang. Nah yang saya maksud keponakan saya. Bukannya bilang anak saya juga," jelasnya.

Halaman:
1 2
