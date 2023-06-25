Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hal Terindah untuk Inara Rusli di Tengah Proses Cerai dengan Virgoun

Hasyim Ashari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |22:00 WIB
Hal Terindah untuk Inara Rusli di Tengah Proses Cerai dengan Virgoun
Inara Rusli. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
JAKARTA - Inara Rusli mengaku mendapat hal terindah di tengah proses perceraiannya dengan Virgoun. Rupanya, berkorban mencari nafkah untuk ketiga anaknya menjadi anugerah bagi Inara.

"Buat aku, hal terindah saat ini adalah pengorbananku bekerja untuk anak-anakku," ujar Inara Rusli di akun media sosialnya, Sabtu (24/6/2023).

Meski sedikit melelahkan, namun kerja keras Inara Rusli terbayar setelah melihat anak-anak tetap bisa hidup layak berkat kerja keras dirinya. Tak lupa, mantan personel girlband Bexxa itu mengucap syukur kepada Tuhan atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepadanya.

"Walaupun terasa lelah, aku selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dengan rezeki yang diberikan untuk anak-anak," tutur Inara Rusli.

