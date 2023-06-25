Respons Ferdy Element soal Kabar Renaga Tahier Dituding Telantarkan Anak dan Istri

JAKARTA - Aktor Renaga Tahier, putra Ferdy Element disebut telah menelantarkan anak dan istrinya. Kabar tersebut diungkap oleh adik iparnya melalui media sosial Twitter beberapa waktu lalu.

Atas kabar tersebut, Renaga sudah mengakui kesalahannya. Ia juga menyebut ada kesalahpahaman dalam beberapa waktu belakangan.

Pria yang baru memulai kariernya sebagai aktor itu juga berjanji untuk memperbaiki hubungannya dengan sang istri.

"Masalah kemarin hanya kesalahpahaman saja, istri saya memang lagi berantem aja. Biasa namanya keluarga, saya akui saya salah, saya khilaf kemarin dan mau memperbaiki semuanya. Kami sekarang sudah mulai baik-baik saja, udah mulai bisa menangani semuanya,” ujar Renaga Tahier saat ditemui di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Renaga mengaku bahwa ayahnya terkejut ketika mendengar pemberitaan mengenai dirinya telah menelantarkan anak dan istri. Namun, sang ayah masih percaya bahwa putranya mampu menangani masalah keluarganya sendiri.

"Ya namanya orangtua, enggak mungkin nggak kaget, kalau ada masalah kayak gini,” ucap Renaga.