Kaesang Pangarep Janji Akan Berantas Tuyul Jika Jadi Wali Kota Depok

JAKARTA - Kaesang Pangarep mengungkapkan janji-janji jika nantinya terpilih menjadi Wali Kota Depok. Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyoroti permasalahan yang terjadi di Depok.

Menariknya, salah satu program yang dicanangkan oleh Kaesang Pangarep ialah ingin memberantas tuyul. Menurutnya, hal tersebut dapat merugikan bagi masyarakat.

"Menurut mas Kaesang, kira-kira kalau ada yang bisa diperbaiki di Kota Depok tuh, dari sisi apanya?," tanya Denny Cagur dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Minggu (25/6/2023).

"Tadi kayak dunia pertuyulan ya, mungkin kita berantas dulu tuyul-tuyul, tangkep-tangkepin takutnya kan merajalela ngambilin duit masyarakat, itu kan yang rugi masyarakat juga," kata Kaesang Pangarep.

Tidak berhenti sampai di situ, Kaesang Pangarep mengungkapkan sejumlah fenomena yang pernah terjadi di sana, mulai dari munculnya Covid-19 pertama, maraknya hantu tuyul hingga menyebut nama Abdul Rozak selaku ayah pedangdut Ayu Ting Ting.

"Bagus, soalnya kan kemaren covid pertama juga di situ, tuyul juga viral di Depok, terus ada juga Ayah Ojak di Depok, bagus makanya,” ujar Kaesang.

(ltb)